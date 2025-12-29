Hannoun Delrio bacchetta i suoi | Certi personaggi vanno allontanati Non devono trovare sponde politiche

Hannoun, Delrio critica alcuni esponenti del Pd, sottolineando l’importanza di allontanare figure negative e di evitare sostegni politici impropri. La recente vicenda di Genova, con la maxi inchiesta, ha portato Delrio a richiamare i compagni di partito, evidenziando il suo ruolo di guida e di controllo all’interno della formazione politica.

Nume ingombrante nel Pd, anche sulla maxi inchiesta di Genova Graziano Delrio stuzzica i compagni che sbagliano. Intervistato da La Stampa parla di scenario inquietante, critica la presunta strumentalizzazione della destra, ma, soprattutto, mette in guardia i suoi. Non gli vanno giù certe simpatie delle sinistre per personaggi pericolosi, in odore di Hamas, che vanno tenuti a distanza. Chari i riferimenti alle intemerate di Boldrini, Fratoianni, Ascari, Furfaro, colti con le mani nel sacco (foto e inviti pubblici a Mohammad Hannoun arrestato per finanziamenti ad Hamas). Non lo dice apertamente.

