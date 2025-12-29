Negli ultimi giorni si è assistito a una forte presa di distanza da parte della sinistra riguardo all’arresto di Mohammed Hannoun, coinvolto nell’inchiesta sui finanziamenti a Hamas. Mentre alcuni politici affermano di averlo incontrato raramente o per caso, si evidenzia come la posizione della sinistra appaia caratterizzata da ipocrisia e superficialità, in un contesto in cui la retorica politica sembra più volta a difendere le proprie posizioni che a fare chiarezza sui fatti.

Non c’erano e se c’erano dormivano. A due giorni dall’arresto di Mohammed Hannoun nell’ambito dell’inchiesta per i finanziamenti a Hamas, a sinistra è tutta una corsa a prendere le distanze dal leader palestinese in Italia, che al massimo – viene spiegato – è stato incontrato una volta, per caso, di sfuggita, mentre è la destra che fa speculazioni e strumentalizzazioni. Dopo Laura Boldrini, gli ultimi a iscriversi al partito del “chi lo conosce?” sono oggi Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Fratoianni: «Mai sostenuto Hannoun, l’ho incontrato una sola volta». «Non ho mai sostenuto Hannoun, non è amico mio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Hannoun, anche Bonelli e Fratoianni non c’erano e se c’erano dormivano: l’ipocrisia della sinistra è servita

Leggi anche: "C'erano le avvisaglie, legittimarlo un errore politico". Picierno del Pd sferza la sinistra su Hannoun

Leggi anche: La bandiera di Avs a quel corteo? «Ma se non esisteva ancora». Il compagno Granato smaschera Bonelli e Fratoianni: la lite a sinistra in Campania

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Avs incontrò Hannoun, ma ora si smarca: "Non è nostro amico" - Da Bonelli a Fratoianni è corsa a scaricare il presidente dell'Associazione palestinesi in Italia. msn.com