Hannoun anche Bonelli e Fratoianni non c’erano e se c’erano dormivano | l’ipocrisia della sinistra è servita
Negli ultimi giorni si è assistito a una forte presa di distanza da parte della sinistra riguardo all’arresto di Mohammed Hannoun, coinvolto nell’inchiesta sui finanziamenti a Hamas. Mentre alcuni politici affermano di averlo incontrato raramente o per caso, si evidenzia come la posizione della sinistra appaia caratterizzata da ipocrisia e superficialità, in un contesto in cui la retorica politica sembra più volta a difendere le proprie posizioni che a fare chiarezza sui fatti.
Non c’erano e se c’erano dormivano. A due giorni dall’arresto di Mohammed Hannoun nell’ambito dell’inchiesta per i finanziamenti a Hamas, a sinistra è tutta una corsa a prendere le distanze dal leader palestinese in Italia, che al massimo – viene spiegato – è stato incontrato una volta, per caso, di sfuggita, mentre è la destra che fa speculazioni e strumentalizzazioni. Dopo Laura Boldrini, gli ultimi a iscriversi al partito del “chi lo conosce?” sono oggi Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Fratoianni: «Mai sostenuto Hannoun, l’ho incontrato una sola volta». «Non ho mai sostenuto Hannoun, non è amico mio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
