Hanno chiuso l’autostrada Schianto tremendo chilometri di coda | atterra l’eliambulanza

Lunedì 29 dicembre 2025, un grave incidente ha causato la chiusura dell’autostrada, provocando lunghe code e disagi ai pendolari. La collisione ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza per soccorrere i feriti. La situazione ha interessato una delle principali vie di collegamento, aggravando i disagi tipici di questo periodo di esodi natalizi. La polizia sta ancora ricostruendo le cause dell’incidente e gestendo la circolazione.

La mattinata di lunedì 29 dicembre 2025 si è aperta con forti disagi per chi viaggiava lungo l' autostrada, una delle arterie più trafficate del Paese soprattutto in questo periodo di esodi e contro-esodi legati alle festività. Fin dalle prime ore della mattina la circolazione ha iniziato a rallentare in modo anomalo nel tratto compreso tra il Lazio meridionale e il confine con la Campania, creando preoccupazione tra gli automobilisti diretti sia verso sud sia verso nord. Intorno alle 9:30 la situazione è precipitata, con il traffico rimasto completamente bloccato tra Frosinone e Ceprano in entrambe le direzioni di marcia. Il tratto è rimasto chiuso per la durata delle operazioni di soccorso. Ieri a Centobuchi di Monteprandone, rimosse parti pericolanti dal campanile della chiesa del Sacro Cuore di Gesù. Un'autobotte che trasportava Gpl è esplosa sull'autostrada A1 nel tratto casertano, all'altezza di Teano, dopo essere stata tamponata da un mezzo pesante. Grazie al rapido intervento dei soccorsi l'area è stata messa in sicurezza ed evacuata, senza conseguenze.

