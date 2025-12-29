Hamas Salis annuncia querele | Mai andata ai comizi di Hannoun

Salis ha annunciato intenti di querela riguardo a voci false che la coinvolgono in eventi pubblici con altri sindaci, specificando di non aver partecipato a un comizio di Hannoun a Genova il 17 settembre. La dirigente ha chiarito che tali affermazioni sono infondate e intende tutelare la propria reputazione attraverso le vie legali.

“Querelerò chi sta diffondendo il falso messaggio secondo cui sarei andata con altri sindaci in piazza De Ferrari, il 17 settembre, ad ascoltare un suo intervento: questa cosa non è mai successa”. Queste le parole della sindaca di Genova Silvia Salis riferite a chi sta facendo passare in queste. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

