Hamas | Non rinunceremo alle armi

Abu Obeida, portavoce dell'ala militare di Hamas, ha dichiarato che il gruppo non rinuncerà all’uso delle armi, in attesa dell’esito dell’incontro tra Trump e Netanyahu su Gaza. La posizione di Hamas si mantiene ferma sulla questione militare, mentre si intensificano le tensioni nella regione. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con implicazioni che coinvolgono diversi attori internazionali e locali.

Ultime notizie 7 dicembre 2025

