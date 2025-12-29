Hamas | Non rinunceremo alle armi
Abu Obeida, portavoce dell'ala militare di Hamas, ha dichiarato che il gruppo non rinuncerà all’uso delle armi, in attesa dell’esito dell’incontro tra Trump e Netanyahu su Gaza. La posizione di Hamas si mantiene ferma sulla questione militare, mentre si intensificano le tensioni nella regione. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con implicazioni che coinvolgono diversi attori internazionali e locali.
19.14 Abu Obeida, il nuovo portavoce dell'ala militare di Hamas, in attesa dell'esito dell'incontro tra il presidente Trump e il premier israeliano Netanyahu a Mara-Lago, dove si discuterà soprattutto del futuro di Gaza, ha sottolineato che il gruppo islamista "non rinuncerà" alle armi. "Il nostro popolo si sta difendendo e non rinuncerà alle armi finchè l'occupazione continuerà, non si arrenderà, anche se dovrà combattere a mani nude", ha dichiarato Obeida in un video sul suo canale Telegram. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
