Hamas indagine shock | coinvolta anche la famiglia di Mohammed Hannoun presidente dell’Associazione dei Palestinesi in Italia

Un’indagine della Dda di Genova ha portato alla luce possibili collegamenti tra Hamas e alcune associazioni italiane, tra cui quella di Mohammed Hannoun, presidente dell’Associazione dei Palestinesi in Italia. L’indagine si basa sull’analisi delle donazioni raccolte nel nostro paese, apparentemente destinate a supportare attività umanitarie. La verifica si concentra su eventuali connessioni tra le donazioni e il finanziamento di attività legate al gruppo palestinese.

L'indagine della Dda di Genova nasce da un principio investigativo classico: seguire il denaro. Le prime anomalie emergono dal monitoraggio di donazioni formalmente lecite, raccolte in Italia da associazioni impegnate – almeno sulla carta – in attività umanitarie a favore della popolazione palestinese. Secondo gli inquirenti, l'analisi dei flussi finanziari avrebbe però rivelato schemi ricorrenti incompatibili con le finalità dichiarate: trasferimenti frammentati, utilizzo di contante, passaggi intermedi opachi e beneficiari finali difficilmente tracciabili. Al centro del circuito individuato dagli investigatori figura Mohammad Hannoun, presidente dell' Associazione dei Palestinesi in Italia.

