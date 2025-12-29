Hamas ha investito gli aiuti in case

Hamas ha utilizzato i fondi destinati agli aiuti umanitari, gestiti dalle associazioni italiane pro Gaza, per acquistare immobili. Secondo gli inquirenti, un sostenitore di Hannoun avrebbe partecipato ad aste giudiziarie, acquisendo 90 proprietà con circa 7 milioni di euro di beneficenza. Questa situazione solleva interrogativi sulla destinazione e l’utilizzo delle risorse destinate agli interventi di assistenza nella regione.

Grazie alla beneficenza per 7 milioni gestita dalle associazioni italiane pro Gaza, un fedelissimo di Hannoun avrebbe, secondo gli inquirenti, partecipato ad aste giudiziarie acquistando 90 immobili. «Zaini e contanti». Scene da un patrimonio. La banda di presunti terroristi che, dall'Italia, avrebbe foraggiato a suon di milioni la jihad islamica di Hamas, maneggiava denaro, ma, soprattutto, investiva nel mattone. Una scelta che dimostra quanto fosse mal riposta la fiducia di chi affidava a questi signori gli oboli per Gaza. Gli specialisti dell'Antiterrorismo, in queste ore, stanno cercando di capire con quali soldi uno degli arrestati nell'operazione Domino della Procura di Genova abbia acquistato, negli ultimi mesi, decine di immobili.

I mille milioni di Hamas. Anatomia di una rete globale di finanziamento - Le potenze straniere, gli investimenti immobiliari, naturalmente le associazioni di beneficenza. huffingtonpost.it

Dall’Italia 7 milioni a Hamas sotto forma di aiuti: 9 arresti - Sotto la copertura di scopi umanitari, una rete attiva in Italia avrebbe raccolto fondi che, secondo la Procura di Genova e la Dna, sono stati impiegati per oltre il 71% al finanziamento ... msn.com

La discussione della manovra alla Camera è stata monopolizzata da un infuocato dibattito sull’inchiesta sui presunti finanziamenti dei gruppi Pro-Pal ai terroristi palestinesi Leggi l'articolo #Hamas - facebook.com facebook

