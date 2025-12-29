Ha appena lasciato l’Italia Belen Rodriguez decisione improvvisa prima di Capodanno

Belen Rodriguez ha deciso di trascorrere il periodo delle festività in Italia, condividendo momenti di intimità con la famiglia. Il 25 dicembre è stato dedicato ai figli Luna Marì e Santiago, insieme ai familiari Rodriguez. Questa scelta riflette un desiderio di consolidare i legami familiari prima di una possibile partenza all’estero, lasciando spazio a una celebrazione semplice e condivisa.

Belen Rodriguez ha scelto di vivere un Natale all’insegna della famiglia e degli affetti più stretti, trascorrendo il 25 dicembre insieme ai suoi due figli, Luna Marì e Santiago, e al resto del clan Rodriguez. Una giornata speciale, fatta di convivialità e condivisione, che ha visto la conduttrice riunirsi nella casa della sorella Cecilia e di Ignazio Moser, protagonisti quest’anno di un Natale ancora più significativo. Per Cecilia e Ignazio, infatti, si è trattato del primo Natale da genitori. La nascita della piccola Clara Isabel, arrivata lo scorso 15 ottobre, ha reso l’atmosfera ancora più carica di emozione e ha trasformato la loro casa nel cuore pulsante delle festività familiari. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

