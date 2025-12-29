La terza giornata del Gruppo E di Coppa d’Africa 2025 vede in campo Guinea e Algeria. La partita rappresenta un incontro di fine torneo, con l’Algeria già qualificata agli ottavi e la Guinea eliminata. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire l’evento.

Gara valida per la terza giornata del Gruppo E di Coppa d’Africa 2025. Si gioca per l’onore, visto che l’Algeria è già certo di partecipare agli ottavi, mentre la Guinea è eliminata. Guinea-Algeria si giocherà mercoledì 31 dicembre 2025 alle ore 17 presso lo stadio Moulay Hassan di Rabat. GUINEA-ALGERIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La Guinea rappresenta una delle realtà più particolari del calcio africano, anche se in questa competizione si è rivelata un flop con due sconfitte in altrettante gare giocate e una eliminazione gà certa con un turno d’anticipo. L’Algeria è una delle nazionali più affascinanti del calcio africano. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Guinea-Algeria, terza giornata-Gruppo E-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Guinea-Sudan, seconda giornata-Gruppo E–Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Algeria-Sudan, prima giornata-Gruppo E-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Guinea Equatoriale ko: autogol Coco decisivo. Mahrez trascina l'Algeria, Costa d’Avorio-Camerun pari; Lookman entra in modalità Dublino, Mahrez show: la Coppa d'Africa è uno spettacolo; Coppa d'Africa, l'Algeria non sbaglia all'esordio: Mahrez e Maza in gol nel 3-0 al Sudan; Coppa d’Africa 2025, tutti i risultati del 28 dicembre!.

Guinea Equatoriale ko: autogol Coco decisivo. Mahrez trascina l'Algeria, Costa d’Avorio-Camerun pari - La selezione di Petkovic centra il secondo successo nel girone E e sale al comando a punteggio pieno. tuttosport.com