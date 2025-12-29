Guiglia si rinnova la tradizione del falò di Capodanno

A Guiglia torna la tradizione del falò di Capodanno in piazza Marconi. A partire dalle 23.30, la comunità si riunisce per accogliere l’anno nuovo con un momento di convivialità e tradizione, caratterizzato da un falò simbolico e un’atmosfera di condivisione. Un’occasione per salutare il nuovo anno nel rispetto delle consuetudini locali, con un evento semplice e sincero.

A Guiglia si rinnova la tradizione di Capodanno in piazza Marconi. A partire dalle 23.30 si saluterà l'anno con un mix di magia e un pizzico di scaramanzia. Protagonista indiscusso sarà il falò di Capodanno con cui si saluterà l'anno vecchio e si accoglierà il nuovo.

In questo periodo di festa, la Fondazione Duca Roberto Ferretti di Castelferretto rinnova i propri auguri, confidando che il nuovo anno possa portare nuove energie e occasioni per proseguire con continuità e responsabilità l’impegno a favore dell’ambiente - facebook.com facebook

