Guido senza guida | Arezzo il direttore scappa a Pistoia e in Fondazione parte il gioco delle tre carte

Arezzo si trova di fronte a un nuovo episodio di transizione all’interno delle sue istituzioni culturali. La Fondazione Guido d’Arezzo, infatti, si confronta con l’assenza del suo direttore, in partenza a febbraio per Pistoia. Questa situazione evidenzia come anche le fondazioni possano vivere momenti di incertezza, riflettendo sulle sfide legate alla gestione e al futuro delle realtà artistiche locali.

Il Comune di Arezzo scopre che anche le fondazioni hanno l’ansia da fine mandato. Stavolta tocca alla Fondazione Guido d’Arezzo, rimasta improvvisamente orfana del direttore, in partenza a febbraio per lidi più sonori: i teatri di Pistoia. E mentre Guido resta senza bacchetta, ecco spuntare l’interrogazione del consigliere comunale Michele Menchetti, che – con zelo degno di un revisore dei conti in acido – chiede lumi, trasparenza e possibilmente anche coerenza. Il punto è semplice (si fa per dire): per il comandante dei vigili urbani, il sindaco ha bandito un concorso pubblico in piena volata elettorale, ascoltando i sindacati e pure il buon senso. 🔗 Leggi su Lortica.it

