Guido Rodriguez, attualmente al West Ham, potrebbe lasciare il club già a gennaio. Il centrocampista argentino rappresenta un possibile rinforzo per la Juventus, che sta valutando operazioni di mercato per rafforzare la rosa. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle trattative e le prospettive di un ritorno del giocatore in Italia.

Guido Rodriguez Juve: il mediano argentino in uscita dal West Ham è l’obiettivo numero uno per rinforzare la rosa a gennaio. Gli aggiornamenti. La sessione invernale di calciomercato è ormai alle porte e la strategia della Juventus appare definita nei minimi dettagli per puntellare la rosa. Con l’apertura ufficiale delle liste fissata per il prossimo 2 gennaio, l’obiettivo primario tratteggiato dalla dirigenza è quello di regalare a Luciano Spalletti un nuovo centrocampista capace di inserirsi immediatamente nei meccanismi della squadra senza bisogno di lunghi periodi di adattamento. Tra i vari profili monitorati con attenzione, secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da La Gazzetta dello Sport, sta scalando rapidamente le gerarchie la candidatura di Guido Rodríguez. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Guido Rodriguez Juve, ritorno di fiamma per il campione del mondo? L’argentino può lasciare subito il West Ham: gli aggiornamenti

