Guida TV Sky Cinema e NOW | Un film Minecraft Lunedi 29 Dicembre 2025

Ecco la guida TV Sky Cinema e NOW per lunedì 29 dicembre 2025. La serata propone un film Minecraft intitolato

Cinema in prima serata su Sky tra avventura, tensione e sentimenti con Un film Minecraft, Eden, La prima pietra e grandi titoli d’azione e dramma. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) e su Sky Cinema Comedy HD alle 21.45 (canale 307) arriva Un film Minecraft, versione live action del celebre videogioco diretta da Jared Hess, che trasporta un gruppo di amici nell' Overworld, un universo cubico dalle leggi imprevedibili dove ogni passo diventa una sfida e ogni scelta mette alla prova il loro sangue freddo. Con l'aiuto di Steve, i ragazzi devono imparare a sopravvivere in un ambiente ostile, proteggere quel mondo fragile e allo stesso tempo riscoprire il proprio coraggio per trovare la strada di casa, e il film unisce avventura, ironia, meraviglia visiva e un immaginario riconoscibile, sostenuto dalle interpretazioni di J. 🔗 Leggi su Digital-news.it

