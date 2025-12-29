GUIDA TV 29 DICEMBRE 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Ecco la guida TV per la sera del 29 dicembre 2025, con tutte le programmazioni di Rai, Mediaset, La7 e altre reti. Scopri gli appuntamenti principali e partecipa al TotoShare, indovinando gli ascolti serali. Una panoramica utile per orientarti tra film, serie e approfondimenti, offrendo un supporto semplice e chiaro per la tua serata davanti alla televisione. Buona visione e buona fortuna con il gioco!

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:40 Se Fossi Te finale di stagione 1949-1968: Quando l'Italia Sognava Serie Tv Doc. Rai2 21:30 23:45 Il Collegio 9 new Il Processo al 90° Reality Show Talk Show Rai3 21:20 22:50 Vita da Gatto Tg3 Film Notiziario Rete 4 21:35 23:50 Non Ci Resta che Piangere Tu Mi Nascondi Qualcosa Film Film Canale 5 21:50 00:05 Ennio Doris: C'è anche Domani MediaFriends: Una Storia Speciale Film Rubrica Italia 1 21:25 23:55 Will Hunting: Genio Ribelle Grandi Furti della Storia con Pierce Brosnan Film Doc.

