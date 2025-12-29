Guerri Napoli show all’Alcott Arena | Cantù battuta 98-86
La Guerri Napoli ha vinto contro Acqua San Bernardo Cantù con il punteggio di 98-86, consolidando l’ottavo posto in classifica in vista della Coppa Italia. La partita si è disputata davanti a un’Alcott Arena completamente esaurita, evidenziando il buon momento della squadra. Questa vittoria rappresenta un risultato importante nel percorso stagionale, confermando il positivo rendimento della formazione campana.
Prestazione autoritaria della Guerri Napoli davanti a un’Alcott Arena tutta esaurita: superata Acqua San Bernardo Cantù e ottavo posto consolidato in chiave Coppa Italia. Un’altra notte da incorniciare all’Alcott Arena, ancora una volta sold out, per la Guerri Napoli. La squadra di coach Alessandro Magro supera l’Acqua San Bernardo Cantù 98-86, imponendosi con una prova . 🔗 Leggi su 2anews.it
