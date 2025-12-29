Guerra Ucraina-Russia Zelensky | Pronti per la pace Trump e Putin hanno esaminato i 20 punti del piano news in diretta
Aggiornamenti di oggi sulla crisi tra Russia e Ucraina. Zelensky ha annunciato la disponibilità alla pace, con Trump e Putin che hanno analizzato i 20 punti del piano di negoziato. Seguono le ultime notizie in tempo reale, con focus sui progressi e le posizioni delle parti coinvolte in questa complessa situazione internazionale.
Gli aggiornamenti in diretta di oggi, lunedì 29 dicembre, sulla guerra tra Russia e Ucraina e sui negoziati con gli Stati Uniti. Passi avanti verso un accordo nell'incontro a Mar-a-Lago, in Florida, tra Trump e Zelensky, ma i punti chiave restano ancora irrisolti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
