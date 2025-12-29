Guerra Ucraina-Russia Zelensky | Pronti per la pace Trump e Putin hanno esaminato i 20 punti del piano news in diretta

Aggiornamenti di oggi sulla crisi tra Russia e Ucraina. Zelensky ha annunciato la disponibilità alla pace, con Trump e Putin che hanno analizzato i 20 punti del piano di negoziato. Seguono le ultime notizie in tempo reale, con focus sui progressi e le posizioni delle parti coinvolte in questa complessa situazione internazionale.

Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: “Pronti per la pace”. Prossima settimana nuovo incontro delegazioni Usa e Kiev, news in diretta - Gli aggiornamenti in diretta di oggi, lunedì 29 dicembre, sulla guerra tra Russia e Ucraina e sui negoziati con gli Stati Uniti ... fanpage.it

Guerra Ucraina Russia, incontro Zelensky-Trump: sentiranno leader Ue durante vertice. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, incontro Zelensky- tg24.sky.it

Guerra Ucraina, Zelensky: nel piano garanzie di sicurezza Usa per 15 anni prolungabili - facebook.com facebook

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Zelensky: “L’Ucraina è pronta per la pace, incontro tra team Kiev-Usa la prossima settimana” x.com

