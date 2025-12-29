Oggi il Gubbio si riunisce nuovamente, dopo la pausa natalizia, per prepararsi al proseguimento della stagione. La squadra, tornata in campo dopo circa una settimana di stop, si concentra sulle prossime sfide, cercando di mantenere la continuità di risultati e prestazioni. Questo momento di ritrovo rappresenta un passo importante nel percorso dei rossoblù per affrontare al meglio le prossime gare.

Si ritroverà oggi il Gubbio dopo le feste natalizie, nel bel mezzo della lunga pausa che i rossoblù stanno affrontando da una settimana circa. Il match di Pineto ha chiuso con amarezza il girone d’andata, giocato e terminato di certo al di sotto delle aspettative iniziali: 19 punti in 18 partite (sarebbero 22 in 19 considerando anche la prima giornata sul campo del Rimini poi escluso) danno la contezza di un percorso finora deludente. Durante questa prima metà di stagione la squadra di mister Di Carlo non ha mai saputo trovare la giusta continuità per imporsi nel girone B; alle prime cinque giornate in cui il Gubbio non aveva mai perso sono seguite altre cinque giornate in cui il Gubbio non aveva mai vinto, a partire appunto dalla prima sconfitta del campionato sul terreno del Campobasso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gubbio, la squadra si ritrova. E va in cerca di continuità

Leggi anche: Inter Primavera, la squadra di Carbone cerca la continuità contro la Cremonese! Le ultime in vista del match

Leggi anche: Qui Ravenna. L’OraSì in cerca di continuità. Con Imola si rivedrà Dron

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Gubbio, la squadra si ritrova. E va in cerca di continuità.

Gubbio, la squadra si ritrova. E va in cerca di continuità - Si ritroverà oggi il Gubbio dopo le feste natalizie, nel bel mezzo della lunga pausa che i rossoblù stanno affrontando da una settimana circa. lanazione.it