Guasto a Borgata Sestriere | impianti temporaneamente fermi il video degli sciatori bloccati che cercano soluzioni alternative

Alle 9:30 di oggi, 29 dicembre, tre impianti sciistici di Borgata Sestriere sono stati temporaneamente sospesi a causa di un guasto. La situazione ha coinvolto gli sciatori, che si sono trovati in difficoltà e stanno cercando soluzioni alternative. L’intervento delle squadre tecniche è in corso per ripristinare la piena funzionalità degli impianti nel minor tempo possibile.

