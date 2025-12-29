Guasto a Borgata Sestriere | impianti temporaneamente fermi il video degli sciatori bloccati che cercano soluzioni alternative
Alle 9:30 di oggi, 29 dicembre, tre impianti sciistici di Borgata Sestriere sono stati temporaneamente sospesi a causa di un guasto. La situazione ha coinvolto gli sciatori, che si sono trovati in difficoltà e stanno cercando soluzioni alternative. L’intervento delle squadre tecniche è in corso per ripristinare la piena funzionalità degli impianti nel minor tempo possibile.
Alle 9:30 di oggi, 29 dicembre, tre impianti sciistici di Borgata Sestriere sono rimaste temporaneamente bloccate. Si tratta delle seggiovie Banchetta, Nube e Nuova Nube, che nelle prime ore della mattinata funzionavano regolarmente. Sembra che il problema sia dovuto a un guasto elettrico, forse. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
