Guai a lasciarsi scappare il nuovo Rabiot | la Juve può riprovarci

La Juventus valuta nuovamente il possibile acquisto di Rabiot, dopo averlo cercato in passato per la squadra principale. Attualmente in Serie B con il Modena, sotto la guida di mister Sottil, il giocatore francese rappresenta un'opportunità interessante per il mercato dei bianconeri. La sua presenza potrebbe offrire nuove soluzioni e rafforzare il centrocampo in vista delle prossime sfide.

Poco tempo fa i bianconeri volevano prenderlo per la NextGen Un giocatore da prendere al volo? È francese e gioca in Serie B, precisamente nel Modena di mister Sottil attualmente sesto in campionato ma a soli 3 punti dalla vetta. (AnsaFotoInstagram) – Calciomercato.it Yanis Massolin, un nome ormai sulla bocca di tutti. Francese di Moulins, è alto quasi 2 metri: in tanti lo paragonano ad Adrien Rabiot. Un paragone per certi versi calzante, anche se il classe 2002 è un centrocampista con caratteristiche più da mezza punta del connazionale ora al Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

