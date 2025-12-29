Grosso soddisfatto a metà | Qualche rammarico c’è

Dopo una partita intensa, Fabio Grosso si mostra soddisfatto ma consapevole dei margini di miglioramento. Il Bologna conferma il proprio ruolo e il Sassuolo dimostra ancora una volta la propria solidità fuori casa. L’incontro evidenzia le ambizioni delle due squadre e la necessità di continuare a lavorare per raggiungere gli obiettivi prefissati. Un passo avanti, ma senza perdere di vista le aree di miglioramento.

"Facciamo un passo avanti verso il nostro obiettivo". Più realista del re, Fabio Grosso (in foto con Vincenzo Italiano), e del resto dopo una gara del genere, cosa vuoi dire? Il Bologna rivendica ruolo da big, il Sassuolo si conferma squadra che lontano dal Mapei Stadium la sua l’ha detta spesso e volentieri. Non è questione di accontentarsi, quanto di raccogliere quel che si semina. Nel caso di Bologna-Sassuolo, si è raccolto forse meno ma tant’è. il pallone, quando rotola sul campo, dà e restituisce, e Grosso lo sa bene. "Faccio i complimenti ai ragazzi perché quando vieni su questi campi e riesci a fare la partita che hai fatto vuol dire che hai fatto quel che dovevi", dice Grosso, che ammette tuttavia "qualche rammarico". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

