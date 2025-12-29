Grifone da oggi al lavoro Domenica c’è il Seravezza
Il Grifone riprende oggi gli allenamenti in vista della partita di domenica contro il Seravezza. Dopo una settimana di riposo attivo, i biancorossi si preparano con attenzione per affrontare al meglio la sfida. La pausa ha consentito di recuperare energie e lavorare sui dettagli, mettendo le basi per una ripresa efficace e concentrata.
SERIE D Una settimana di riposo ’attivo’ per smaltire la fatica, per ricaricare le batterie è servita ai biancorossi per farsi trovare pronti alla ripresa del lavoro. Oggi, infatti, Marzierli e compagni, dopo aver svolto un programma personalizzato, si ritrovano per iniziare la preparazione settimanale che li porterà domenica, ad affrontare allo ’Zecchini’ il Seravezza nella prima giornata del girone di ritorno. Ricordiamo che la squadra versiliese è stata l’unica formazione ad aver inflito ai biancorossi la sola sconfitta nella prima parte di campionato quando, allora, il Grosseto stava attraversando un periodo di assestamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
