Grecia naufragio al largo dell’isola Samos | si registra una vittima e tre dispersi

Lunedì mattina, le autorità greche hanno avviato un’operazione di ricerca al largo dell’isola Samos, a seguito del naufragio di un’imbarcazione. L’incidente ha causato una vittima e tre persone risultano ancora disperse. L’evento evidenzia ancora una volta le sfide legate ai flussi migratori nella regione, richiamando l’attenzione sulle condizioni e sui rischi affrontati dai migranti in mare.

Lunedì mattina le autorità greche hanno dovuto avviare un'intensa operazione di ricerca al largo dell'isola Samos, in Grecia, dopo il naufragio di un'imbarcazione. Tra i passeggeri coinvolti, una donna ha perso la vita a causa dell'incidente. Le ricerche proseguono per le tre persone disperse nel Mar Egeo. I rischi delle rotte via mare. La vicenda si è verificata all'alba, nella zona di Petalides, dove ventisei naufraghi sono stati in grado di raggiungere la costa autonomamente. Dopo essersi messi in salvo, hanno allertato immediatamente i soccorsi a causa della presenza di altri compagni ancora in mare.

