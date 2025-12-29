Grazie per averci ‘rubato’ Gesù Bambino vandalizzato il presepe di Bardonecchia

A Bardonecchia, il presepe allestito in strada è stato danneggiato, aggiungendosi a una serie di episodi simili verificatisi negli anni passati a Orbassano e Torino. Un episodio che suscita preoccupazione e richiama l’attenzione sull’importanza di rispettare le tradizioni e il patrimonio culturale locale. La comunità si mobilita per tutelare le proprie radici e garantire la continuità delle celebrazioni natalizie.

Dopo gli episodi avvenuti negli scorsi anni a Orbassano e Torino, tocca a Bardonecchia fare i conti con i vandali che si scagliano contro il presepe allestito in strada. La statua di Gesù Bambino è stata rubata, altre buttate nell'acqua delle fontane e i presepi sono stati vandalizzati.

