Gravi pericoli e sostegno alla criminalità scatta l' appello | Non acquistate botti illegali

L’acquisto e il maneggio di botti illegali rappresentano un rischio serio per la sicurezza pubblica e danneggiano l’arte pirotecnica italiana. È importante evitare questi prodotti, che spesso sono collegati a attività criminali. L’appello delle autorità è di non acquistare botti illegali, contribuendo così a proteggere le persone e a tutelare la tradizione pirotecnica nel rispetto della legge.

