Gravi pericoli e sostegno alla criminalità scatta l' appello | Non acquistate botti illegali
L’acquisto e il maneggio di botti illegali rappresentano un rischio serio per la sicurezza pubblica e danneggiano l’arte pirotecnica italiana. È importante evitare questi prodotti, che spesso sono collegati a attività criminali. L’appello delle autorità è di non acquistare botti illegali, contribuendo così a proteggere le persone e a tutelare la tradizione pirotecnica nel rispetto della legge.
“Non acquistate e non maneggiate botti illegali. Dietro questi prodotti si nasconde un grave pericolo per la sicurezza delle persone, un danno concreto all’arte pirotecnica italiana e un sostegno diretto alle organizzazioni criminali”.L'appello alla responsabilità e alla legalità arriva, a pochi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
