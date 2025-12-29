Grave incidente nella zona industriale di Anagni | una persona in gravi condizioni
Nel pomeriggio del 29 dicembre, si è verificato un grave incidente nella zona industriale di Anagni, coinvolgendo una persona in condizioni critiche. L’accaduto è attualmente al centro delle attività delle forze dell’ordine e dei soccorsi, che stanno intervenendo sul posto per gestire la situazione e accertarne le cause.
Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 29 dicembre, nella zona industriale di Anagni. Due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento, provocando un impatto particolarmente violento. Uno dei due conducenti è rimasto gravemente. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
