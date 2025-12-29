Granata poco precisi davanti alla porta Criticità e pregi venuti a galla all’Ardenza

Nel match contro il Pontedera, il Livorno ha mostrato alcune difficoltà in fase offensiva, in particolare nella finalizzazione. La poca precisione davanti alla porta ha impedito ai granata di capitalizzare le occasioni create, influendo sul risultato finale. Analizzando la partita, emergono sia criticità che aspetti positivi, offrendo spunti utili per migliorare le prestazioni nelle prossime gare.

A Livorno, nell’ultima gara del 2025, al Pontedera è mancato quello anche altre volte in precedenza non gli ha consentito di trasformare in vittoria una gara nella quale avrebbe invece meritato il successo pieno: la precisione in fase di finalizzazione. Se anche all’Ardenza i granata fossero stati più "cecchini" davanti alla porta avversaria, avrebbero con ogni probabilità sopperito alle disattenzioni difensive che alla fine invece lo hanno inchiodato sul pareggio (2-2). La prova di ciò sta nei numeri che analizzano il derby, secondo i quali, ad esempio, la squadra di Banchieri ha chiuso con un indice di aggressività doppio rispetto a quella di Venturato: 4,26 contro 2,13 e con un Ipo (indice di pericolosità) di 53 contro 34. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

