Gomorra - Le Origini

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storia inizia nel 1977 con un giovanissimo Pietro, figlio di nessuno, che cresce come fratello adottivo in una famiglia della parte più povera di Secondigliano. Ragazzo di strada, si arrabatta come può sognando un benessere che gli è ancora precluso. Si attraversa la perdita dell’innocenza di. 🔗 Leggi su Today.it

gomorra le origini

© Today.it - Gomorra - Le Origini

Leggi anche: Gomorra – Le origini, in arrivo il prequel di Gomorra con un primo trailer

Leggi anche: ‘Gomorra – Le Origini’, due anteprime speciali gratuite per i fan

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Gomorra - Le Origini, Luca Lubrano è il giovane Pietro Savastano; Gomorra - Le Origini su Sky e NOW a gennaio: Cosa dobbiamo aspettarci dalla serie su un giovane Pietro Savastano; Gomorra - Le Origini, in attesa della serie arriva Vodcast condotto da Pablo Trincia; Gomorra – Le Origini: la serie ritorna con un Vodcast esclusivo condotto da Pablo Trincia.

gomorra originiGomorra - Le Origini, Tullia Venezia interpreta Donna Imma da giovane. VIDEO - La giovane attrice racconta il personaggio che incarna nel prequel di Gomorra - tg24.sky.it

gomorra origini“Gomorra - Le origini”, quante puntate sono e quando esce? Le anticipazioni sulla trama - Scopri dove vedere la nuova serie e le anticipazioni sulla trama e sul cast. tag24.it

gomorra originiGomorra - Le Origini, Luca Lubrano interpreta il giovane Pietro Savastano. VIDEO - L'attore ci porta, insieme ai registi Marco D'Amore e Francesco Ghiaccio, dentro l'adolescenza del boss di Gomorra. tg24.sky.it

Gomorra - Le Origini | Trailer ufficiale

Video Gomorra - Le Origini | Trailer ufficiale

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.