Gli Stati Uniti hanno confermato un impegno di 15 anni di garanzie di sicurezza all'Ucraina, un periodo inferiore rispetto ai 50 anni richiesti da Zelensky. La proposta è stata annunciata dopo l'incontro tra il presidente ucraino e il capo della Casa Bianca a Mar-a-Lago, in Florida. La decisione rappresenta un passo importante nelle relazioni tra i due paesi, ma si differenzia dalle aspettative iniziali di Kiev.

Gli Stati Uniti hanno offerto all'Ucraina 15 anni di garanzie per la sicurezza. Il presidente Volodymyr Zelensky ne aveva chiesti 50, come ha dichiarato dopo l'incontro di oeri con il Capo della Casa Bianca Donald Trump a Mar-a-Lago, in Florida, ieri. Non è ancora chiaro quale forma assumeranno questi impegni, ma il leader ucraino ha insistito affinché Europa e Usa diano garanzie di sicurezza "simili all'articolo 5" della Nato secondo cui un attacco a un membro dovrebbe essere visto come un attacco a tutti. Seppure Kiev non fa parte dell'Alleanza Atlantica e la Russia abbia posto come condizione per porre fine ai combattimenti che non vi aderisca mai nel futuro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gli Usa danno 15 anni di garanzie di sicurezza all'Ucraina. Zelensky ne voleva 50

Leggi anche: Ucraina, ecco il nuovo piano di pace. Esercito, territori e nucleare. Zelensky: «Garanzie sicurezza Usa per 15 anni»

Leggi anche: Ucraina, Zelensky: “Trump e Putin hanno esaminato i 20 punti del piano di pace. Dagli Usa garanzie di sicurezza per 15 anni”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Trump: 'Zelensky non ha nulla se non approvo io, incontro andrà bene'; Mosca: “Mai così vicini all'accordo, ma Kiev ed Europa vogliono affossarlo” - Corea del Nord: “Le relazioni con Mosca si rafforzeranno”; Gli Usa non abbandonano Taiwan e danno un giro di vite alla Cina; Guerra in Ucraina, le notizie del 26 dicembre 2025 | Zelensky: 'Incontrerò presto Trump'.

Gli Usa danno 15 anni di garanzie di sicurezza all'Ucraina. Zelensky ne voleva 50 - Gli Stati Uniti hanno offerto all'Ucraina 15 anni di garanzie per la sicurezza. iltempo.it