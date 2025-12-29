Gli Usa colpiscono sul territorio venezuelano | l’escalation contro i narcos annunciata da Trump

Gli Stati Uniti hanno condotto un’operazione militare sul territorio venezuelano, colpendo obiettivi ritenuti collegati al traffico di droga e ai narcos, secondo quanto annunciato dall’amministrazione Trump. Questa azione rappresenta un’escalation nelle tensioni tra i due paesi e riflette la volontà di contrastare le attività illecite che, secondo Washington, influenzano la regione caraibica. L’evento segna un punto di svolta nelle relazioni internazionali e nella lotta al narcotraffico nella

Alla fine è successo. Velivoli degli Stati Uniti hanno colpito obiettivi sul territorio del Venezuela; target che secondo l’intelligence statunitense sono collegati ai narcos e al traffico di droga che secondo l’ Amministrazione Trump “infesta” i Caraibi. Un atto di guerra per Caracas, che più che probabilmente non è sta messa al corrente dello strike. “ Abbiamo colpito tutte le imbarcazioni e ora abbiamo colpito anche l’area: è un’area operativa, dove svolgono le loro attività, e ora non esiste più”. Sono le parole del presidente americano Donald Trump, che ha comunicato l’attacco lanciato dagli Stati Uniti contro una “grande struttura” utilizzata dai narcos venezuelani. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Gli Usa colpiscono sul territorio venezuelano: l’escalation contro i narcos annunciata da Trump Leggi anche: Trump invia la portaerei Gerald R. Ford nei Caraibi: escalation Usa contro narcos (e Venezuela) Leggi anche: Gli Usa colpiscono un'imbarcazione di narcos al largo del Venezuela: sei morti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Venezuela. Natale: il messaggio di Maduro e la politica della paura. Gli Usa attaccano il Venezuela e Maduro all’Onu. Scontro diplomatico con Russia e Cina - Washington mira a bloccare le risorse del regime venezuelano accusato di finanziare un gruppo terroristico, mentre Mosca condanna le misure come violazione del diritto internazionale ... ilsole24ore.com

Perché Trump minaccia il Venezuela e cosa si cela dietro l'assedio navale Usa. Ma non è tutto qui - I proclami del tycoon rivelano che gli Usa non si fermeranno finché non avrà messo le mani sulle risorse del Paese di Maduro. notizie.tiscali.it

Venezuela, gli Usa sequestrano un'altra petroliera di Caracas - La mossa arriva pochi giorni dopo che il presidente Donald Trump aveva annunciato un "blocco ... tg24.sky.it

