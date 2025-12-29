Gli urtano l' auto proprietario rimprovera gruppo di giovani e viene aggredito

Lo scorso weekend a Scafati, in via Niglio, un uomo è stato aggredito da un gruppo di giovani dopo aver rimproverato alcuni di loro per aver urtato la sua auto. L'episodio, riportato da Agrotoday, evidenzia un episodio di tensione tra cittadini e giovani, sottolineando l'importanza di gesti rispettosi e di un confronto civile all’interno della comunità.

