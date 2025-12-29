Gli urtano l' auto proprietario rimprovera gruppo di giovani e viene aggredito
Lo scorso weekend a Scafati, in via Niglio, un uomo è stato aggredito da un gruppo di giovani dopo aver rimproverato alcuni di loro per aver urtato la sua auto. L'episodio, riportato da Agrotoday, evidenzia un episodio di tensione tra cittadini e giovani, sottolineando l'importanza di gesti rispettosi e di un confronto civile all’interno della comunità.
E' stato aggredito da un branco di giovani a Scafati, lo scorso weekend, un uomo, in via Niglio. Lo riporta Agrotoday. Sull'episodio potrebbero indagare presto le forze dell'ordine.Il fattoLa vittima è un imprenditore, aggredito da un gruppo di giovani, dopo che questi - in sella agli scooter -. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Gli urtano l'auto, proprietario rimprovera gruppo di giovani e viene aggredito.
