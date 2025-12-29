Gli estremisimi si nutrono dei se e dei ma

Gli estremismi si alimentano spesso di dubbi e contraddizioni. In questo contesto, il ruolo delle istituzioni e dei responsabili della sicurezza, come il ministro Piantedosi, diventa fondamentale per affrontare e prevenire le minacce alle libertà e alla stabilità nazionale. Questa analisi si propone di esaminare le sfide e le strategie adottate per garantire un equilibrio tra sicurezza e rispetto dei diritti fondamentali.

Roma, 29 dicembre 2025 – Partiamo dal ministro Piantedosi, che della sicurezza nazionale è il responsabile. Partiamo da lui, perché ieri ha parlato con grande saggezza al nostro giornale della questione Hamas, dei finanziatori italiani dei terroristi, della personalità degli arrestati. La saggezza che gli ha fatto sottolineare come ci troviamo di fronte a qualcosa che sta dentro i movimenti ProPal, ma in una zona grigia, pericolosa e minoritaria. Niente di nuovo. Il terrorismo lo conosciamo bene. E sappiamo come sia in grado di muoversi e agire dentro le piazze, i partiti, i movimenti. Come le Brigate Rosse rispetto a Lotta Continua o a Potere Operaio negli anni '70, ad esempio.

