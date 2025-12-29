Gli e-commerce e le startup più amate dal pubblico
Le piattaforme di e-commerce e le startup emergenti rappresentano oggi una componente fondamentale del mercato digitale. Secondo le statistiche, il settore B2C registra una crescita del 6%, con un fatturato che si prevede supererà i 62 miliardi di euro. Questi dati evidenziano l’importanza di analizzare le aziende più apprezzate dal pubblico, per comprendere tendenze e opportunità nel panorama online.
Le statistiche parlano chiaro. L'e-commerce continua a crescere, con un incremento del 6% per quanto riguarda il comparto B2C e un fatturato destinato a superare i 62 miliardi (fonte: Osservatorio del Politecnico di Milano). Numeri che non sorprendono e che raccontano di un consolidamento delle soluzioni digitali dopo il boom registrato durante l'emergenza Covid-19. Un'ascesa che avanza di pari passo all'affermazione di startup sempre più innovative. In un contesto come quello italiano dove la concorrenza è particolarmente agguerrita, anche a causa di una matrice globale e locale insieme, emergere non è semplice. 🔗 Leggi su Iltempo.it
