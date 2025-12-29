Gli avvocati della Camera penale di Monza regalano un telefonino ai detenuti monzesi

Gli avvocati della Camera penale di Monza hanno deciso di donare un telefonino ai detenuti locali, permettendo loro di effettuare videochiamate con i familiari durante i permessi. L’iniziativa, avvenuta in occasione delle festività natalizie, mira a favorire i rapporti familiari e a promuovere il reinserimento sociale dei detenuti. Un gesto che sottolinea l’attenzione verso i diritti e il benessere delle persone in custodia.

Monza, 29 dicembre 2025 - Come regalo di Natale un telefono cellulare per fare le videochiamate ai familiari nelle ore di permesso. L'hanno ricevuto dagli avvocati della Camera penale di Monza i detenuti della casa circondariale monzese, per abbattere i confini che li separano dalle persone care, ancora di più in questi giorni di festa. I penalisti brianzoli credono nell'articolo 27 della Costituzione che prevede la finalità rieducativa della pena e la risocializzazione del detenuto e hanno uno stretto rapporto con gli ospiti del carcere di Monza, dove recentemente l'avvocata Roberta Minotti ha incontrato (qui il video) tanti ragazzi detenuti che compongono la redazione del magazine "Oltre i confini" con la direzione editoriale di Antonetta Carrabs, un semestrale alla seconda uscita.

