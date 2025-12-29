Gli auguri con la XMas Bufera su Marcobello Lui | Non sono fascista

Il gesto di Simone Marcobello, consigliere di opposizione ad Arcola, ha suscitato polemiche tra le forze locali. Pur dichiarando l’intento provocatorio, la maggioranza di ’Uniti per Arcola’ e il gruppo 14 Luglio richiedono una spiegazione pubblica e una scuse davanti al cippo dei caduti di Ressora, considerando l’episodio come un’offesa. La vicenda si inserisce nel contesto di tensioni politiche e sociali nel Comune.

Arcola, 29 dicembre 2025 – "L'intento è stato provocatorio", dice lui. Ma per la maggioranza di 'Uniti per Arcola' e gruppo 14 Luglio il gesto di Simone Marcobello, consigliere di opposizione, è apparso un'offesa: "Chieda scusa davanti al cippo dei caduti di Ressora". Atmosfera natalizia rovente a causa degli auguri che il consigliere Marcobello ha mandato via chat ai colleghi consiglieri, in un gruppo congiunto, 'sintetizzandoli' con la scritta "X Mas" (abbreviazione informale di Christmas in inglese, ma "Xª Flottiglia MAS" in italiano). E apriti cielo. "Riferimenti inequivocabili" alla Decima MAS – hanno scritto in un documento 'Uniti per Arcola' e '14 Luglio' –.

