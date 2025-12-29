Gli aiuti a Kievil Dl approvato in Cdm

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto che autorizza la proroga dell'invio di armi all'Ucraina fino al 2026. La decisione si inserisce nel contesto degli aiuti italiani al paese coinvolto nel conflitto, con l’obiettivo di sostenere la sua sicurezza e stabilità. La misura sottolinea l’impegno dell’Italia nel supportare l’Ucraina nel proseguimento della sua difesa.

16.30 Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Decreto che proroga l'invio di armi all'Ucraina nel 2026. Si tratta del Decreto legge di sostegno a Kiev, frutto di un accordo chiuso tra la premier Meloni e il vice Salvini più di 2 settimane fa. La Lega chiedeva un segnale di discontinuità. Nel decreto riportato anche l'aiuto alla popolazione civile e il supporto logistico ed energetico. Nel CdM non è stato affrontato il tema della data del referendum sulla giustizia.La decisione varrà presa a gennaio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Dl Milleproroghe approvato in Cdm: cosa contiene, dalle multe stradali allo scudo penale per i medici

Leggi anche: Ucraina, Putin: “Russia avanza, libereremo Donbass e Zaporizhzhia secondo il piano”. Cdm approva decreto aiuti a Kiev

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Decreto armi a Kiev il 29 dicembre. Stop ai ritocchi chiesti dalla Lega.

Ucraina, Meloni sta con Zelensky: il Cdm approva nuovi aiuti a Kiev. Ma rimane il nodo del referendum sulla Giustizia... - Il consiglio dei ministri ha approvato il dl Ucraina, che prevede "disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle ... affaritaliani.it