Gli agenti fermano l’auto dall’andamento lento e incerto pure senza assicurazione e trovano il conducente ubriaco
Un uomo di 46 anni è stato fermato dalla polizia locale in via Cigna, Torino, mentre guidava un'auto senza assicurazione e in stato di ebbrezza. L’auto procedeva lentamente e in modo incerto, attirando l'attenzione degli agenti, che hanno proceduto al controllo. L’uomo è stato denunciato e sanzionato per le violazioni riscontrate, evidenziando ancora una volta l’importanza di rispettare le norme sulla circolazione stradale.
Guidava in stato di ebbrezza un'auto priva di assicurazione. Nei guai è finito un 46enne, di nazionalità italiana, fermato dalla polizia locale in via Cigna a Torino.Il controllo in via CignaVerso le 17 di lunedì 22 dicembre una pattuglia dell'aliquota pronto impiego nord della polizia locale si.
