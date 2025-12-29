Gli agenti fermano l’auto dall’andamento lento e incerto pure senza assicurazione e trovano il conducente ubriaco

Un uomo di 46 anni è stato fermato dalla polizia locale in via Cigna, Torino, mentre guidava un'auto senza assicurazione e in stato di ebbrezza. L’auto procedeva lentamente e in modo incerto, attirando l'attenzione degli agenti, che hanno proceduto al controllo. L’uomo è stato denunciato e sanzionato per le violazioni riscontrate, evidenziando ancora una volta l’importanza di rispettare le norme sulla circolazione stradale.

