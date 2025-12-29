Giustizia | Ciriani ' referendum? Più tempo c' è più sarà forte il Sì'

Il senatore Ciriani commenta la possibilità di un referendum sulla giustizia, sottolineando che il tempo a disposizione può rafforzare il consenso per il Sì. Pur non essendo ancora certa la data, la sua opinione suggerisce che un adeguato periodo di preparazione potrebbe favorire un esito favorevole alla riforma. La discussione rimane aperta, con attenzione alle implicazioni politiche e sociali della consultazione.

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Non so quale sarà la data che decideremo, per me è abbastanza irrilevante. Anzi, considero che più tempo c'è, più forte sarà il risultato per il Sì. Avremo modo di spiegare meglio le nostre ragioni, che non sono punitive né mirano a controllare i magistrati, ma servono a estirpare il correntismo e ad avere un processo più equo. L'idea che questa riforma renda la magistratura subalterna alla politica è un'invenzione che nasce dalla debolezza di chi la sostiene". Lo dice il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani a La Stampa. Il prossimo sarà davvero l'anno del premierato? "L'anno che precede le elezioni sarà molto tosto, come ha detto Giorgia Meloni, sotto ogni punto di vista. 🔗 Leggi su Iltempo.it

