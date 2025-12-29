Giunta Schifani verso il rimpasto | spunta il nome di La Rocca Ruvolo

Tra le intenzioni di rinnovamento della giunta regionale guidata da Renato Schifani, emerge il nome di Margherita La Rocca Ruvolo, attuale deputata e sindaco di Montevago. La sua candidatura rappresenta una delle opzioni considerate nel processo di riorganizzazione degli incarichi politici, in un contesto di discussione sulle future nomine e sulle strategie di governo regionale.

