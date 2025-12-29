Giunta Schifani verso il rimpasto | spunta il nome di La Rocca Ruvolo

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra le intenzioni di rinnovamento della giunta regionale guidata da Renato Schifani, emerge il nome di Margherita La Rocca Ruvolo, attuale deputata e sindaco di Montevago. La sua candidatura rappresenta una delle opzioni considerate nel processo di riorganizzazione degli incarichi politici, in un contesto di discussione sulle future nomine e sulle strategie di governo regionale.

Tra i possibili nuovi ingressi nella giunta regionale guidata da Renato Schifani spunta anche il nome di Margherita La Rocca Ruvolo, deputata e sindaco di Montevago. La sua candidatura viene valutata in un quadro politico in continuo movimento, dove il presidente punta a un rimpasto capace di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

giunta schifani verso il rimpasto spunta il nome di la rocca ruvolo

Manovra con vista rimpasto: nella maggioranza si riapre il dibattito; Forza Italia pressa per il rimpasto e Schifani cede ai suoi: fuori Dagnino e Faraoni; Venti di rimpasto alla Regione, gli strani assi trasversali fra i partiti, c'è chi chiede di cambiare mezza giunta e chi la vorrebbe azzerata; Ambizioni e spine del rimpasto.

giunta schifani verso rimpastoRimpasto in giunta e finanziaria bis, partiti in pressing su Schifani, ecco la girandola di nomi nei corridoi dei palazzi - Oggi, intanto, il governatore convoca la stampa per gli auguri per il nuovo anno, occasione anche per tirare un bilancio di tre anni di governo ... blogsicilia.it

giunta schifani verso rimpastoAlla Regione impazza il toto-rimpasto: tutti i nodi al pettine di Schifani - Governatore «sereno»: nessun tabù sui cambi «concordati» con i partiti a condizione che si faccia «per il bene di tutti» La linea: governo “politico” più forte per «misure d’altissimo profilo» con i 2 ... lasicilia.it

giunta schifani verso rimpastoManovra con vista rimpasto: nella maggioranza si riapre il dibattito - Nei giorni scorsi anche pezzi di Forza Italia avevano chiesto il rimpasto, un tema sul quale il segretario Marcello Caruso è prudente: "Godiamoci il varo della Finanziaria - rainews.it

