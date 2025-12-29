Giunta Campania Fico tratta a oltranza coi partiti Oggi alle 11 la prima seduta del Consiglio regionale

Oggi alle 11 si svolge la prima seduta del Consiglio regionale della Campania, con l’insediamento della nuova giunta Fico. La riunione si svolge in un contesto di tensioni interne e negoziati tra i partiti, tra questioni di distribuzione delle cariche e accordi politici. Si delineano i primi passi dell’amministrazione regionale guidata da Fico, in un quadro di confronto e definizione delle nomine.

Tra scontri interni, questioni da manuale Cencelli e paletti (in piedi e abbattuti) si va verso la definizione della prima giunta Fico in Regione Campania. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

