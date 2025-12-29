Giunta Campania Fico tratta a oltranza coi partiti Oggi alle 11 la prima seduta del Consiglio regionale

Oggi alle 11 si svolge la prima seduta del Consiglio regionale della Campania, con l’insediamento della nuova giunta Fico. La riunione si svolge in un contesto di tensioni interne e negoziati tra i partiti, tra questioni di distribuzione delle cariche e accordi politici. Si delineano i primi passi dell’amministrazione regionale guidata da Fico, in un quadro di confronto e definizione delle nomine.

Tra scontri interni, questioni da manuale Cencelli e paletti (in piedi e abbattuti) si va verso la definizione della prima giunta Fico in Regione Campania.

Bagarre per la Giunta regionale. Simeone (Fico Presidente): "Non saremo comprimari" - Il consigliere eletto rivendica un ruolo importante per la lista che ha sfiorato il 5,5 per cento alle Regionali ... napolitoday.it

Roberto Fico, giunta regionale al fotofinish: le spine nel campo largo per l’intesa sugli assessori - Davanti a loro ci sarà Roberto Fico da solo o si presenterà insieme a tutta la ... ilmattino.it

Giunta Regione Campania. Aggiornamento. Tre assessori andranno al Pd: Mario Casillo, praticamente certo, dovrebbe essere il vice presidente con delega ai Trasporti; Enzo Cuomo, sindaco di Portici; e Roberta Santaniello. Per il M5S il nome è quello della - facebook.com facebook

