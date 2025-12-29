Giulia De Lellis ha spiegato le ragioni per cui non mostra mai il volto della propria figlia Priscilla sui social. In un contesto in cui molti influencer condividono ogni aspetto della loro vita privata, lei ha deciso di mantenere la riservatezza sulla famiglia. Questa scelta riflette un desiderio di tutela e rispetto per la privacy della bambina, distinguendosi per sobrietà e attenzione ai valori personali.

Nel mondo scintillante degli influencer, dove ogni momento della vita diventa contenuto e ogni dettaglio personale si trasforma in engagement, Giulia De Lellis ha scelto una strada diversa. L’influencer romana, nota per aver condiviso praticamente ogni aspetto della sua esistenza con milioni di follower, ha tracciato una linea netta quando si tratta della figlia Priscilla, nata dall’amore con il rapper Tony Effe. Una scelta che sta facendo discutere e che lei stessa ha deciso di spiegare con parole chiare e dirette. Attraverso una serie di storie Instagram, Giulia ha aperto una finestra sulla sua nuova vita da mamma, ma senza mai varcare quella soglia che considera sacra: la privacy del volto della bambina. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Giulia De Lellis rompe il silenzio su Priscilla: ecco perché non mostra mai il volto della figlioletta

Leggi anche: Uomini e Donne: perchè Giulia De Lellis non mostra il volto di Priscilla sui social

Leggi anche: ? Polemica su Giulia De Lellis: Il Nome della Figlia Priscilla Diventa Subito un Rossetto

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Giulia De Lellis, niente foto social per la figlia, poi ammette: “La gravidanza non è stata piacevole”; Gossip Week: Ferragni vola da sola, Totti messaggia Francesca Tocca, Belen cambia fase e Zalone si sbottana su Virginia Raffaele; Giulia De Lellis rompe il silenzio sul caso Signorini; Caso Corona–Signorini, anche Giulia De Lellis rompe il silenzio (a modo suo) -.

Giulia De Lellis rompe il silenzio sul caso Signorini - Scopri le novità sul mondo della tv e del gossip, con un occhio anche all’ambiente. blogtivvu.com