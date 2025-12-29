Giulia De Lellis rompe il silenzio su Priscilla | ecco perché non mostra mai il volto della figlioletta
Giulia De Lellis ha spiegato le ragioni per cui non mostra mai il volto della propria figlia Priscilla sui social. In un contesto in cui molti influencer condividono ogni aspetto della loro vita privata, lei ha deciso di mantenere la riservatezza sulla famiglia. Questa scelta riflette un desiderio di tutela e rispetto per la privacy della bambina, distinguendosi per sobrietà e attenzione ai valori personali.
Nel mondo scintillante degli influencer, dove ogni momento della vita diventa contenuto e ogni dettaglio personale si trasforma in engagement, Giulia De Lellis ha scelto una strada diversa. L’influencer romana, nota per aver condiviso praticamente ogni aspetto della sua esistenza con milioni di follower, ha tracciato una linea netta quando si tratta della figlia Priscilla, nata dall’amore con il rapper Tony Effe. Una scelta che sta facendo discutere e che lei stessa ha deciso di spiegare con parole chiare e dirette. Attraverso una serie di storie Instagram, Giulia ha aperto una finestra sulla sua nuova vita da mamma, ma senza mai varcare quella soglia che considera sacra: la privacy del volto della bambina. 🔗 Leggi su Screenworld.it
