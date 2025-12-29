Giugliano aspettando il 2026 al Parco Commerciale Grande Sud!
Al Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano, si prepara l’atmosfera per l’arrivo del 2026. Un luogo ideale per lo shopping, con eventi, idee regalo e momenti di relax nei punti food. Un’opportunità per condividere emozioni e vivere un’esperienza tranquilla prima delle festività, in un contesto accogliente e sereno.
Il conto alla rovescia è iniziato e al Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano l’atmosfera si scalda per accompagnarti verso il nuovo anno con eventi speciali, sorrisi e tanta emozione! Tra gli ultimi acquisti dell’anno, idee regalo, shopping rilassato e una pausa nei nostri punti food, Grande Sud diventa il luogo perfetto per vivere momenti . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
