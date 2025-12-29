Giubileo Zuppi a San Petronio | Si chiudono le porte ma resta aperta la speranza

La Basilica di San Petronio ha accolto domenica 28 dicembre la liturgia di chiusura del giubileo ordinario, presieduta dal cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei. Con questa cerimonia si conclude un periodo di riflessione e spiritualità, lasciando aperte nuove prospettive di speranza e rinnovamento. Un momento di significato religioso e comunitario, che invita alla continuità nel cammino di fede.

La Basilica di San Petronio ha ospitato, domenica 28 dicembre, la liturgia di chiusura del giubileo ordinario, una celebrazione presieduta dal presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi. L'evento è stato caratterizzato da una notevole partecipazione della comunità dell'Arcidiocesi di Bologna.

