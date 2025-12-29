Giubileo chiuso con un' eredità di speranza e solidarietà concreta

Il Giubileo si conclude lasciando alla città di Verona un patrimonio di speranza e solidarietà. Durante questo percorso, la comunità cristiana e civile ha condiviso momenti di confronto e di impegno comune, rafforzando i valori di accoglienza e riconciliazione. Con l’avvicinarsi del nuovo anno, questa esperienza rappresenta una base solida su cui costruire futuro e coesione sociale.

Il Giubileo dei detenuti e gli appelli inascoltati in attesa di una Speranza - «Propongo ai governi che si assumano iniziative che restituiscano speranza; forme di amnistia o di condono della pena volte ad aiutare le persone a recuperare fiducia in sé stesse e nella società». corriere.it

Giubileo dei detenuti. Don Grimaldi: “Promuovere la speranza, la giustizia riparativa, l’accoglienza” - In occasione del Giubileo dei detenuti (dal 12 al 14 dicembre) Leone XIV presiederà domani la messa nella basilica di San Pietro. agensir.it

CHIUSO IL GIUBILEO DELLA SPERANZA Il prossimo ordinario sarà nel 2050. Monsignor Tisi alla chiesa dice: "Sogna, apriti al nuovo". Alle istituzioni e all'economia: " Farsi carico della vulnerabilità, non di chi è vincente e performante" - facebook.com facebook

#Foggia, chiuso il Giubileo ordinario: l’arcivescovo Ferretti richiama speranza, unità e impegno per la terra x.com

