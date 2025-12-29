Giubileo chiuso con un' eredità di speranza e solidarietà concreta

Il Giubileo si conclude lasciando alla città di Verona un patrimonio di speranza e solidarietà. Durante questo percorso, la comunità cristiana e civile ha condiviso momenti di confronto e di impegno comune, rafforzando i valori di accoglienza e riconciliazione. Con l’avvicinarsi del nuovo anno, questa esperienza rappresenta una base solida su cui costruire futuro e coesione sociale.

La città di Verona si appresta a varcare la soglia del nuovo anno portando con sé la ricchezza spirituale e sociale di un percorso che ha visto la comunità cristiana e civile stringersi attorno ai valori dell'accoglienza e della riconciliazione. Nell'incontro di fine anno, il vescovo Domenico. 🔗 Leggi su Veronasera.it

