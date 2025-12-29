Giubileo chiuso con un' eredità di speranza e solidarietà concreta
Il Giubileo si conclude lasciando alla città di Verona un patrimonio di speranza e solidarietà. Durante questo percorso, la comunità cristiana e civile ha condiviso momenti di confronto e di impegno comune, rafforzando i valori di accoglienza e riconciliazione. Con l’avvicinarsi del nuovo anno, questa esperienza rappresenta una base solida su cui costruire futuro e coesione sociale.
La città di Verona si appresta a varcare la soglia del nuovo anno portando con sé la ricchezza spirituale e sociale di un percorso che ha visto la comunità cristiana e civile stringersi attorno ai valori dell'accoglienza e della riconciliazione. Nell'incontro di fine anno, il vescovo Domenico. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Solidarietà concreta. Il Piano Freddo richiede atti di cuore
Leggi anche: Ha difeso i diritti delle donne e dei bambini con rigore e delicatezza, trasformando il diritto in uno spazio umano. L'avvocata milanese, morta a 87 anni, lascia un’eredità fatta di ascolto, azione e giustizia concreta
La speranza è un’avventura. Si è chiuso il Giubileo ordinario 2025 - Si è aperta con le voci di tre “pellegrini di speranza” – oggi pomeriggio, 28 dicembre, in Cattedrale a Padova – la celebrazione eucaristica di chiusura del Giubileo ordinario 2025. difesapopolo.it
Il Giubileo dei detenuti e gli appelli inascoltati in attesa di una Speranza - «Propongo ai governi che si assumano iniziative che restituiscano speranza; forme di amnistia o di condono della pena volte ad aiutare le persone a recuperare fiducia in sé stesse e nella società». corriere.it
Giubileo dei detenuti. Don Grimaldi: “Promuovere la speranza, la giustizia riparativa, l’accoglienza” - In occasione del Giubileo dei detenuti (dal 12 al 14 dicembre) Leone XIV presiederà domani la messa nella basilica di San Pietro. agensir.it
CHIUSO IL GIUBILEO DELLA SPERANZA Il prossimo ordinario sarà nel 2050. Monsignor Tisi alla chiesa dice: "Sogna, apriti al nuovo". Alle istituzioni e all'economia: " Farsi carico della vulnerabilità, non di chi è vincente e performante" - facebook.com facebook
#Foggia, chiuso il Giubileo ordinario: l’arcivescovo Ferretti richiama speranza, unità e impegno per la terra x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.