Giù gli alberghi su gli affitti brevi e la ristorazione | ecco il nuovo business in Sicilia e Calabria
Negli ultimi tempi, in Sicilia e Calabria si registra una crescita significativa degli affitti brevi e della ristorazione, a discapito degli alberghi tradizionali. Questa evoluzione riflette un cambio nelle preferenze dei viaggiatori e nelle dinamiche del settore turistico locale. Analizzare queste tendenze permette di comprendere meglio le nuove opportunità e sfide per gli operatori, in un contesto che si caratterizza per la trasformazione continua e l’adattamento alle esigenze del mercato.
Meno alberghi tradizionali, molti più alloggi per soggiorni brevi e una ristorazione che, tra luci e ombre, continua a reggere l’urto dei cambiamenti. È questo il quadro che emerge dall’analisi di Unioncamere InfoCamere delle attività dei servizi di alloggio e ristorazione negli ultimi cinque anni. I dati al 30 settembre 2025 mostrano una trasformazione profonda dell’offerta turistica italiana. 🔗 Leggi su Feedpress.me
