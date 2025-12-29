Giro di vite sulla sicurezza il Comune firma l' ordinanza | chiusura anticipata per un locale etnico

Il Comune di Forlì ha adottato un’ordinanza che prevede la chiusura anticipata di un locale etnico in corso Mazzini, in vigore per sei mesi. L’ordinanza stabilisce che l’attività dovrà chiudere alle 19.30, con l’obiettivo di rafforzare le misure di sicurezza e garantire il rispetto delle normative locali. La decisione si inserisce in un’azione di controllo più ampia per tutelare la sicurezza pubblica.

Obbligo di chiusura per sei mesi alle 19.30. È quanto ha disposto, attraverso un'ordinanza, l'Amministrazione comunale di Forlì nei confronti di un'attività di ristorazione etnica in corso Mazzini. Il locale era già stato sottoposto dal questore Claudio Mastromattei alla sospensione della licenza.

