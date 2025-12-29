Giovanni Donzelli a spasso con Hannoun | la frase che fa impazzire la sinistra in aula

Giovanni Donzelli ha attirato l’attenzione in aula con una frase che ha suscitato reazioni nella sinistra: “Capisco il nervosismo dell’opposizione perché Hannoun andava a spasso per tutta Europa con la Parlamentare del M5s Ascari”. Questo commento ha generato discussioni sull’attività dei rappresentanti italiani in ambito europeo, evidenziando le dinamiche politiche tra maggioranza e opposizione.

"Capisco il nervosismo dell'opposizione perché Hannoun andava a spasso per tutta Europa con la Parlamentare del M5s Ascari ". Basta questa battuta in aula alla Camera di Giovanni Donzelli, esponente di Fratelli d'Italia, per far letteralmente "impazzire" le opposizioni, in grosso imbarazzo dopo l'arresto sabato mattina di Mohammad Hannoun, il presidente dell'Associazione Palestinesi d'Italia e potentissimo leader della comunità pro-Pal italiana con cui vari esponenti del centrosinistra hanno avuto negli ultimi anni rapporti frequenti e solidissimi. Il riferimento di Donzelli è a Stefania Ascari, deputata del Movimento 5 Stelle che pochi mesi fa era andata in Siria (insieme ad Alessandro Di Battista ) e da lì aveva chiesto ai suoi follower sui social una " donazione " per le associazioni dello stesso Hannoun.

Caso Hannoun, alla Camera è bagarre durante la discussione della legge di bilancio - L'Aula della Camera, chiamata all'esame della legge di bilancio, è stata teatro di uno scontro fra maggioranza e opposizione sull'inchiesta riguardante presunti fondi utilizzati per finanziare Hamas. msn.com

Manovra, bagarre alla Camera per l'intervento di Donzelli: «L'opposizione nervosa per Hannoun» - «Chiediamo l'informativa di Tajani per capire quanto la superficialità dell'opposizione che questo Hannoun ha portato in Parlamento rischi di complicare i nostri rapporti con Israele e altre nazioni a ... msn.com

Con Giovanni Donzelli, Alessia Ambrosi, Grazia Di Maggio, Lucrezia Mantovani e Rachele Silvestri a lavorare sulla legge di bilancio. Buona domenica a tutti! x.com

Sono passate sotto traccia le parole in realtà gravissime di Giovanni Donzelli, l’onnipresente responsabile Organizzazione di Fratelli d’Italia. Che, parlando dei giudici a “Repubblica”, ha pronunciato queste parole a limite dell’eversivo, e forse oltre. “A certi ma - facebook.com facebook

