Giovani di Confagricoltura | Antonio Rago eletto presidente di Anga Campania

Antonio Rago è stato eletto nuovo presidente di Anga Campania, l’associazione regionale dei giovani di Confagricoltura. Il rinnovo delle cariche rappresenta un passo importante per lo sviluppo del settore agricolo regionale, promuovendo iniziative e dialogo tra le giovani generazioni. La nomina di Rago segna un nuovo capitolo per l’associazione, impegnata a sostenere e valorizzare il ruolo dei giovani nel comparto agricolo campano.

Tempo di lettura: 2 minuti Rinnovo delle cariche per Anga Campania, l’associazione regionale dei giovani di Confagricoltura. E’ stato eletto alla carica di presidente Antonio Rago, 26 anni, imprenditore agricolo di Battipaglia, in provincia di Salerno, che succede a Antonio Palumbo, giunto alla scadenza del mandato triennale. Laureato in Economia e Management presso l’Università degli Studi di Salerno, conduce un’azienda serricola specializzata in prodotti di quarta gamma ed è socio conferitore della Rago SCARL OP, che detiene il controllo dell’intera filiera. Dopo la laurea ha avviato il proprio percorso imprenditoriale costituendo un’azienda agricola all’avanguardia, con particolare attenzione alla sostenibilità sia ambientale sia economica dell’impresa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giovani di Confagricoltura: Antonio Rago eletto presidente di Anga Campania Leggi anche: Matteo Abelli è il nuovo presidente dei Giovani di Confagricoltura Leggi anche: Antonio Terzi eletto presidente nazionale di Sil Confesercenti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Alla manifestazione degli #agricoltori #europei a #Bruxelles folta la delegazione dei nostri giovani di #Confagricoltura #verona, capitanati dalla presidente provinciale e vicepresidente nazionale Silvia Caprara. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.