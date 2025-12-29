Giovane Juve c’è un grosso ostacolo adesso! La mossa di questa rivale può far saltare il banco L’indiscrezione non lascia dubbi
Un nuovo ostacolo si presenta per la giovane Juventus. La recente mossa di una rivale potrebbe influenzare gli equilibri e mettere in discussione le strategie già pianificate. L’indiscrezione, infatti, lascia poche interpretazioni e richiede attenzione per comprendere le conseguenze di questa situazione. Restare aggiornati è fondamentale per valutare le prossime mosse e il possibile impatto sul percorso del club.
Giovane Juve, spunta un nuovo ostacolo ora! La mossa di questa rivale fa saltare il banco. L'indiscrezione apre a questo scenario. Le grandi manovre per il futuro dell' Inter sono già iniziate e la bussola di Viale della Liberazione punta dritta verso il Veneto. La dirigenza nerazzurra, sempre attenta ai talenti emergenti, ha individuato nell'Hellas Verona la bottega giusta per rinforzare la rosa della prossima stagione, seguendo i rigidi parametri di sostenibilità e gioventù imposti dalla proprietà Oaktree. Se per l'esterno Rafik Belghali sussiste un intoppo burocratico che ne congela l'arrivo immediato a gennaio, la strada per Giovane appare decisamente in discesa.
Juve-Milan:| Grosso in cambio di Kaladze - Del Neri vuole un altro difensore: a parte la giovane lunaticità di De Ceglie, è anche un mero fatto di numeri, dopo ... calciomercato.com
Emissari #Juve presenti al Braglia per seguire il giovane terzino destro francese classe 2005 Gady-Pierre #Beyuku del Modena (subentrato nella ripresa del match col Monza). x.com
Il giovane talento #Adzic potrebbe lasciare temporaneamente la #Juventus per trovare maggiore continuità. Secondo Tuttosport, si valuta un possibile prestito per Adzic che potrebbe proseguire la stagione in Serie A o in Serie B. Quale sarebbe second - facebook.com facebook
