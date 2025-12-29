Giovane donna trovata morta in un cortile non è escluso l' omicidio | Era semi svestita e senza documenti

Una giovane donna, stimata tra i 25 e i 30 anni, è stata trovata senza vita lunedì mattina nel cortile di un edificio in via privata Paruta. La scena, con la vittima semi svestita e priva di documenti, solleva interrogativi sulla causa del decesso, con l’ipotesi di un possibile omicidio. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze e determinare eventuali responsabilità.

