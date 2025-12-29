Giovane donna trovata morta in un cortile non è escluso l' omicidio | Era semi svestita e senza documenti Nessuno la conosceva

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giovane donna di circa 25-30 anni è stata trovata senza vita nel cortile di un edificio in via Paruta, zona Nord di Milano, lunedì 29 dicembre 2025. La donna, semi svestita e senza documenti, non era nota e si indaga sull’eventuale natura del decesso, che potrebbe essere riconducibile a un omicidio. Le autorità stanno procedendo con le verifiche per chiarire le circostanze e identificare eventuali responsabili.

Una donna di circa 25-30 anni è stata trovata morta lunedì mattina, 29 dicembre 2025, nel cortile di uno stabile di via privata Paruta, nella zona Nord di Milano, vicino a via. 🔗 Leggi su Leggo.it

giovane donna trovata morta in un cortile non 232 escluso l omicidio era semi svestita e senza documenti nessuno la conosceva

© Leggo.it - Giovane donna trovata morta in un cortile, non è escluso l'omicidio: «Era semi svestita e senza documenti. Nessuno la conosceva»

Leggi anche: Giovane donna trovata morta in un cortile, non è escluso l'omicidio: «Era semi svestita e senza documenti»

Leggi anche: Giovane donna trovata morta in un cortile a Milano: semi svestita e senza documenti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Tragedia di Natale: giovane donna trovata morta in un lago a Champoluc; Giovane donna trovata morta in un laghetto di Champoluc: probabile caduta accidentale ma si indaga; Donna trovata morta in un lago vicino Aosta. Ipotesi incidente; Non risponde al campanello, donna di 31 anni trovata morta in casa a Castelfidardo.

giovane donna trovata mortaDonna trovata morta in un cortile a Milano. Ha lividi sul corpo, si indaga per omicidio - La procura di Milano indaga per omicidio in merito al ritrovamento del cadavere di una giovane donna in via Paruta, alla periferia Nord di Milano. ansa.it

giovane donna trovata mortaGiovane donna trovata morta a Milano: il cadavere era in un cortile, trovati lividi sul corpo - Il cadavere di una donna, al momento non identificata, è stato trovato nel cortile di uno stabile di via Paruta, nella zona Nord di Milano. gazzettadiparma.it

giovane donna trovata mortaGiovane donna trovata morta in un cortile, non è escluso l'omicidio: «Era semi svestita e senza documenti» - Una donna, di età apparente tra i 25 e i 30 anni, è stata trovata morta lunedì mattina, 29 dicembre 2025, nel cortile di ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.