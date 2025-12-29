Giovane donna trovata morta in un cortile non è escluso l' omicidio | Era semi svestita e senza documenti Nessuno la conosceva

Una giovane donna di circa 25-30 anni è stata trovata senza vita nel cortile di un edificio in via Paruta, zona Nord di Milano, lunedì 29 dicembre 2025. La donna, semi svestita e senza documenti, non era nota e si indaga sull’eventuale natura del decesso, che potrebbe essere riconducibile a un omicidio. Le autorità stanno procedendo con le verifiche per chiarire le circostanze e identificare eventuali responsabili.

